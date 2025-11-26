Топ-5 аккумуляторных шуруповертов: рейтинг самых надежных моделей

Шуруповерт давно стал незаменимым помощником в домашнем хозяйстве: с ним легко собрать мебель, закрепить полки, установить карнизы или обновить интерьер. Этот инструмент экономит силы и время, превращая рутинную работу в удовольствие. Особенно актуален он при ремонте, когда нужно вкрутить десятки саморезов или просверлить отверстия в разных материалах. Потому многие хозяева задумываются, какой из инструментов надежнее.

Аккумуляторный шуруповерт выигрывает у сетевого прежде всего мобильностью: вы свободно перемещаетесь без привязки к розетке, работаете на балконе, в гараже или на даче. Он компактнее, легче и безопаснее — нет риска споткнуться о провод или повредить кабель. Правда, сетевые модели мощнее и работают без перерывов, но для большинства бытовых задач аккумуляторного инструмента более чем достаточно.

Рейтинг аккумуляторных шуруповертов 2025 года поможет выбрать действительно надежную модель.

Первое место занимает компактный инструмент с напряжением 12 В, крутящим моментом 35 Нм и бесщеточным двигателем — отличный выбор для дома, весит всего 0,75 кг, стоимость 8–12 тысяч рублей.

На втором месте — модель 18 В с моментом 57 Нм, двухскоростным редуктором и емким аккумулятором 2 А·ч, весит 0,9 кг, цена 10–15 тысяч рублей.

Третью позицию в рейтинге занимает аккумуляторный шуруповерт 14,4 В с моментом 42 Нм, металлическим редуктором и быстрой зарядкой, весит 1,1 кг, обойдется в 9–13 тысяч рублей.

Четвертое место — мощная модель 18 В с 60 Нм, бесщеточным мотором и аккумулятором 5 А·ч, идеальна для профессионалов, стоит 15–20 тысяч рублей.

Замыкает топ-5 универсальный инструмент 16 В с моментом 30 Нм, двумя аккумуляторами в комплекте и подсветкой, весит 1,2 кг, цена 7–11 тысяч рублей.

Выбирая, какой шуруповерт надежнее, обращайте внимание на крутящий момент, емкость батареи и наличие бесщеточного двигателя — эти параметры определяют долговечность и производительность инструмента. Правильно подобранная модель прослужит годами и станет вашим верным помощником в любых домашних делах.

