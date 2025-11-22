Международный муниципальный форум стран БРИКС
22 ноября 2025 в 10:52

Ремонт трубы в российском городе обернулся чрезвычайной ситуацией

Подача воды в Курган задерживается из-за аварии на водопроводе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подача холодной воды в жилые дома Кургана будет восстановлена позже первоначально запланированного срока из-за аварии на магистральном водопроводе, сообщает компания «Водный союз». 21 ноября в городе и прилегающих микрорайонах было снижено давление в системах водоснабжения для проведения плановых работ на водоводе.

Специалисты должны были завершить технические мероприятия к 06:00, однако в процессе работ произошла авария на трубопроводе диаметром 1000 миллиметров. Ремонтные бригады немедленно приступили к ликвидации повреждения. «Водный союз» заверяет, что работы будут продолжаться в круглосуточном режиме. Затем в центральной части Кургана будет проведен отбор проб воды для проведения лабораторного анализа.

Ранее крупная авария на трубопроводе произошла в Новороссийске, где из-под земли начал бить мощный фонтан воды высотой до 10 метров. Согласно опубликованным видеоматериалам, коммунальная авария случилась в районе частной жилой застройки. На месте происшествия работали аварийные службы, специалисты занимались локализацией утечки и устранением последствий прорыва водопровода.

