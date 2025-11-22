В США раскрыли связь лидеров Евросоюза с Зеленским Риттер: карьеры фон дер Ляйен, Каллас и Макрона рухнут вместе с Зеленским

Падение президента Украины Владимира Зеленского разрушит политические перспективы связанных с Киевом европейских лидеров, заявил военный аналитик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала. По его словам, от Украины зависят судьбы главы евродипломатии Каи Каллас, главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, президента Франции Эммануэля Макрона, а также других политиков.

Следовательно, если рухнет Украина, то и они рухнут вместе с ней, — предупредил эксперт.

Ранее Риттер заявил, что США осознают невозможность навязывания своей воли России. По его мнению, американское руководство столкнулось с новой реальностью, где российские государственные интересы требуют обязательного учета.

До этого Риттер отмечал, что ответные удары российской армии создают серьезное политическое давление на Зеленского. По его оценке, страна приблизилась к полной потере электроснабжения, что негативно отражается на позициях главы государства.

Также военный аналитик допустил, что ВС РФ скоро освободят Красноармейск. По его мнению, для этого противнику придется отступать к Краматорску.