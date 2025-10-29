«Русские очень близки»: экс-разведчик назвал следующий шаг ВСУ в ДНР Риттер: ВС России близки к освобождению Покровска и окружению Краматорска

Вооруженные силы РФ близки к освобождению Покровска (Красноармейска), заявил военный эксперт, бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер на YouTube-канале Judging Freedom. По его словам, после этого украинским силам придется отступать к Краматорску.

Русские очень близки к захвату Красноармейска. А когда он падет, украинцам придется отступить к Краматорску, — отметил бывший разведчик.

Риттер утверждает, что у украинских войск нет оборонительных укреплений, поэтому Краматорск может быть быстро окружен. По его словам, ВС РФ, вероятно, оставят коридор для отхода, после чего начнут наступление с двух направлений и установят контроль над городом. Экс-разведчик допустил, что после этого подразделения ВСУ отступят из Донецкой области.

Ранее в Минобороны сообщили, что российская армия ударила по украинскому военному аэродрому, железнодорожному эшелону с военной техникой и объектам энергосистемы, обслуживающим оборонные предприятия. Для атаки ВС РФ использовали оперативно-тактичесую авиацию, дроны, ракетные войска и артиллерию.