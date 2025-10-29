Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 12:27

«Русские очень близки»: экс-разведчик назвал следующий шаг ВСУ в ДНР

Риттер: ВС России близки к освобождению Покровска и окружению Краматорска

ВС РФ ВС РФ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Вооруженные силы РФ близки к освобождению Покровска (Красноармейска), заявил военный эксперт, бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер на YouTube-канале Judging Freedom. По его словам, после этого украинским силам придется отступать к Краматорску.

Русские очень близки к захвату Красноармейска. А когда он падет, украинцам придется отступить к Краматорску, — отметил бывший разведчик.

Риттер утверждает, что у украинских войск нет оборонительных укреплений, поэтому Краматорск может быть быстро окружен. По его словам, ВС РФ, вероятно, оставят коридор для отхода, после чего начнут наступление с двух направлений и установят контроль над городом. Экс-разведчик допустил, что после этого подразделения ВСУ отступят из Донецкой области.

Ранее в Минобороны сообщили, что российская армия ударила по украинскому военному аэродрому, железнодорожному эшелону с военной техникой и объектам энергосистемы, обслуживающим оборонные предприятия. Для атаки ВС РФ использовали оперативно-тактичесую авиацию, дроны, ракетные войска и артиллерию.

Скотт Риттер
ВСУ
ДНР
Покровск
Краматорск
ВС РФ
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог ответил, почему Трампу важна встреча с Ким Чен Ыном
В Госдуме рассказали, зачем США сокращают военный контингент в Европе
Орбана уличили в намерении сделать из Венгрии Россию
Депутату в Петербурге поплохело в ходе представления бюджета на 2026 год
Политолог ответил, зачем Трамп обещает помирить КНДР и Южную Корею
Глава Банка России раскрыла, где будет востребован цифровой рубль
Простой рецепт, который станет вашим фаворитом: идеальный рулет из индейки
Гороскоп на ноябрь-2025: в предвкушении новогоднего чуда!
«Русские очень близки»: экс-разведчик назвал следующий шаг ВСУ в ДНР
«Вы лучше меня знаете»: Набиуллина откровенно высказалась об инфляции
Более 60 тысяч тонн нефтепродуктов завезли в труднодоступные поселки ЯНАО
Названы самые полезные консервы
Дело Чекалиных близится к финалу
Москвичам рассказали, появится ли снежный покров в столице в ноябре
Магнитные бури сегодня, 29 октября: что завтра, бессонница, упадок сил
Стало известно, что грозит сыну Усольцевых при сокрытии побега семьи
Поклонская обвинила журналиста в раскрытии ее паспортных данных
«Какой резон?»: политолог о нежелании Ким Чен Ына встречаться с Трампом
Песков: Путин и Алиев обсуждали тему ареста россиян в Баку
Доллар подскочит до 100 рублей? Курсы валют 29 октября, что с евро и юанем
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.