28 октября 2025 в 13:16

ВСУ лишились поезда с военной техникой после атаки ВС России

ВС России нанесли удар по железнодорожному составу с техникой для ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы России нанесли удары по украинскому военному аэродрому, железнодорожному эшелону с военной техникой и объектам энергосистемы, обслуживающим оборонные предприятия, заявили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что поражение целям было нанесено с применением оперативно-тактической авиации, ударных дронов, ракетных войск и артиллерии.

Нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, военному аэродрому, железнодорожному составу с вооружением и техникой ВСУ, — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт Александр Артамонов заявил, что российские войска применяют гуманитарный подход при освобождении Покровска, стремясь минимизировать потери среди военнослужащих обеих сторон. Он уточнил, что для ВС РФ ключевой задачей является истощение украинских формирований, оказавшихся в окружении.

Кроме того, стало известно о проведении российскими военными специалистами успешной операции по перехвату радиопереговоров командования ВСУ. В ходе данных мероприятий была добыта важная информация, раскрывающая структуру управления и оборонительные планы противника. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

ВС РФ
ВСУ
железные дороги
поезда
военная техника
