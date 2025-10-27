Российские войска при освобождении Покровска используют гуманитарный подход, минимизируя жертвы как со своей стороны, так и со стороны Вооруженных сил Украины, заявил NEWS.ru военный эксперт Александр Артамонов. По его словам, ВС РФ важно измотать украинских военных, взятых в окружение.

В районе Покровска окружена большая группировка ВСУ, и по этому поводу встал вопрос о гуманитарном подходе. На фронте созданы два котла, оба приблизительно по пять тысяч личного состава. По этому поводу тактика номер раз — это фланговый охват, обрезание коммуникаций, вымучивание противника. Тактика просачивания малыми группами до центра. Это наименее затратно для нас с точки зрения потерь и параллельно дает возможность экономить, как ни странно, и жизни украинских солдат, — отметил Артамонов.

Он подчеркнул, что наступление российских войск должно быть максимально гуманным, чтобы вынудить ВСУ сдаться, как это произошло в Мариуполе. По словам военэксперта, это важная идея, так как она демонстрирует, что Россия не ведет войну против украинского народа.

Нужно заставить окруженные части разоружиться. И с этой точки зрения никто торопиться не будет, поскольку известно, что [Владимир] Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) призвал сражаться до последнего патрона. И параллельно, насколько нам известно, направлено спецподразделение военной разведки, ГУР Украины, для того чтобы заблокировать окруженных. Поэтому, естественно, будет отпор новым высокопрофессиональным подразделениям, — заключил Артамонов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные оказались в тяжелом положении в Покровске. По его словам, в самом городе и его окрестностях идут ожесточенные бои.