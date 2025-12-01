Наступление ВС РФ на Покровск 1 декабря: текущая ситуация, что в Мирнограде

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию на Покровском направлении в ДНР. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 1 декабря 2025 года, что сейчас происходит у Покровска (Красноармейска), Мирнограда, Успеновки, Богдановки, Удачного, Котлино, Славянска, Краматорска, Константиновки?

Бои и события на Покровском направлении в понедельник, 1 декабря: обстановка на фронте сегодня

«ВС РФ зашли в Гришино. Российские подразделения успешно продвигаются в городской черте Красноармейска. Бои идут в восточной части города и микрорайоне Динас, продолжается зачистка населенного пункта Ровное. Также наши штурмовые группы зашли в населенный пункт Гришино, это северный пригород Красноармейска. Здесь сопротивление нашим бойцам оказывают 32-я механизированная бригада и 425-й штурмовой полк ВСУ. За сутки противник предпринял 10 контратак с целью деблокирования своих окруженных подразделений. Все они были успешно отражены нашими войсками», — написал военкор Евгений Поддубный.

Военный блогер Олег Царев передает, что на Красноармейском (Покровском) направлении ВС РФ продвигаются к северу от Котлино.

«Наши части вошли в Гришино и закрепились на нескольких улицах. Это село враг использовал как плацдарм для атак на Красноармейск. Из самого города эвакуировано уже 300 мирных жителей. В соседнем Димитрове наши подразделения уничтожают противника в микрорайонах Восточный и Западный. На Добропольском выступе идут серьезные бои севернее Шахово. Бронегруппы ВСУ контратаковали российские позиции в районе Софиевки, пока приостановив наше наступление. На Константиновском направлении ВС РФ зачистили карман от Плещеевки до Клебан-Быкского водохранилища и продвигаются вдоль его северного берега. Наши наступают на Константиновку с юга, из района Иванополья, а также с восточной стороны — из района Предтечино. ВСУ бьют по нашим позициям в промзоне на юге Константиновки», — добавил он.

Военкор Александр Сладков отметил, что на Красноармейском (Покровском) направлении фронт немного двигается вперед.

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО на Красноармейском направлении Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

«Фронт двигается вперед. Понемногу. Вот когда больной, шатающийся оплот ВСУ в Красноармейске (Покровске) и Димитрове (Мирнограде) будет окончательно разрушен, разгромлен и снесен, тогда фронт двинется вперед весьма ощутимо. Мы контролируем горло котла. И везде наши люди там, но противник все равно пытается заехать на бронетехнике, закинуть боеприпасы, забрать раненых, поменять своих солдат. Но тут дело в том, что вернуться из таких рейдов ВСУ удается далеко не всем бронемашинам. Для плотной закупорки надо нарастить силы, что сейчас реально и происходит», — подчеркнул он.

Минобороны РФ вчера заявило, что в Красноармейске подразделения 2-й армии успешно продвигаются в восточной части города и микрорайоне Динас, а также продолжают зачистку населенного пункта Ровное Донецкой Народной Республики.

«Штурмовые группы зашли в населенный пункт Гришино Донецкой Народной Республики. Отражены десять атак формирований 32-й механизированной бригады и 425-го штурмового полка ВСУ из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженных подразделений ВСУ. Уничтожено до 35 украинских военнослужащих. В населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 51-й армии продолжали выбивать противника из микрорайонов Восточный и Западный, а также из южной части города. За сутки на Красноармейском направлении уничтожено более 260 военнослужащих ВСУ. Всего в зоне ответственности группировки войск „Центр“ потери украинских вооруженных формирований составили до 450 военнослужащих, два автомобиля и артиллерийское орудие», — добавили в МО РФ.

