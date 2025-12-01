Штурм под Красноармейском и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 1 декабря

Штурмовикам российской армии удалось зайти в Гришино — ключевой для ВСУ населенный пункт в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 1 декабря?

Стало известно, куда смогли пробиться штурмовики ВС РФ под Красноармейском

По информации ведомства, только за сутки ВС РФ смогли отбить десять атак из этого села, с помощью которых украинская армия рассчитывала деблокировать окруженные подразделения в Красноармейске (украинское название — Покровск).

«Штурмовые группы зашли в населенный пункт Гришино Донецкой Народной Республики. <…> Отражены десять атак формирований 32-й механизированной бригады и 425-го штурмового полка ВСУ из района населенного пункта Гришино с целью деблокирования окруженных подразделений ВСУ», — говорится в сообщении.

Российские военные укрепили позиции в Шахово

Российские военные укрепили позиции в районе Шахово у Добропольского выступа, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. Он также отметил прогресс на участке Котлино — Удачное.

«Добропольский выступ, здесь тоже для нас важное улучшение в районе Октябрьского, он же населенный пункт Шахово, а также в направлении Нового Шахово», — говорится в публикации.

Армия России может продавить оборону ВСУ в Константиновке

Освобождение населенного пункта Иванополья в ДНР позволяет российским военнослужащим продавить оборону ВСУ в Константиновке, заявил Пушилин в Telegram-канале. ВС России взяли под контроль село Иванополье 25 ноября.

«Константиновское направление. Здесь освобождение населенного пункта Иванополье на этой неделе позволяет еще быстрее продавить оборону противника в самой Константиновке», — сообщил Пушилин.

Пушилин сообщил о зачистке северных окраин Красноармейска

Вооруженные силы России проводят зачистку северных окраин Красноармейска (Покровска) от украинских подразделений, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в Telegram-канале. По его словам, штурмовые группы продолжают продвижение в восточной части города и в микрорайоне Динас. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«В самом Красноармейске продолжаются бои и зачистка северной окраины города. Штурмовые группы продвигаются в восточной части города и в микрорайоне Динас», — рассказал глава региона.

ВС РФ за осень освободила 87 населенных пунктов

Российские военные за осень освободили в зоне СВО 87 населенных пунктов, следует из подсчетов ТАСС на основе сводок Минобороны России.

Так, в ДНР освобожден 31 населенный пункт: Федоровка, Марково, Муравка, Переездное, Майское, Дерилово, Шандриголово, Кировск (Заречное), Северск Малый, Кузьминовка, Федоровка, Московское, Балаган, Новопавловка, Плещеевка, Ленино (Молодецкое), Дроновка, Проминь, Гнатовка, Сухой Яр, Рог, Платоновка, Масляковка, Ямполь, Новоселовка, Ставки, Звановка, Петровское, Иванополье, Васюковка, Чунишино.

В Днепропетровской области взяты под контроль 24 населенных пункта. В Запорожской области под контроль ВС РФ благодаря действиям группировок войск «Восток» и «Днепр» перешли 20 населенных пунктов. В Харьковской области бойцы «Запада» и «Севера» освободили 11 населенных пунктов.

