Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 1 декабря

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 1 декабря

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 1 декабря?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 1 декабря

Над территорией Киришского района Ленинградской области были уничтожены несколько вражеских беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале. По его словам, силы ПВО отражали воздушную атаку.

«Над Киришским районом уничтожено несколько БПЛА. Отражение атаки продолжается. Работает ПВО», — сказано в публикации.

Telegram-канал SHOT сообщил, что над Таганрогом и в пригороде Ростова-на-Дону зафиксировали серию взрывов, предварительно, системы ПВО отражают атаку беспилотников ВСУ. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

SHOT отметил, что очевидцы слышали около пяти хлопков в центральной и северной частях города, также звучала сирена воздушной опасности, а в небе были видны вспышки. Жители села Чалтырь и города Азов (около 10 км от Ростова) рассказали SHOT, что также слышали громкие звуки.

Дежурными средствами ПВО России были перехвачены 10 украинских БПЛА самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Над территорией Белгородской области сбили девять дронов, а над акваторией Черного моря — один.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено 10 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: девять БПЛА — над территорией Белгородской области, один БПЛА — над акваторией Черного моря», — сказано в публикации.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Telegram-канал SHOT сообщил, что в пригороде Краснодара и Анапы зафиксировали серию взрывов, предварительно, системы противовоздушной обороны проводят отражение атаки беспилотников ВСУ. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

SHOT отметил, что очевидцы слышали около семи хлопков со стороны Черного моря. Жители Витязево рассказали SHOT, что от звука «тряслись стены в доме», жители Краснодара сообщают о звуках взрывов в северной и западной частях города.

Кроме того, мирная жительница пострадала в результате атаки ВСУ в селе Архангельском Старооскольского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, женщину доставили в больницу.

«Село Архангельское Старооскольского округа подверглось атаке беспилотника ВСУ. Пострадала мирная жительница. Беспилотник сдетонировал на территории частного домовладения. Женщину с предварительным диагнозом „баротравма“ бригада скорой помощи доставляет в Старооскольскую окружную больницу», — написал Гладков.

Также беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал жилые кварталы Донецка. Взрыв прогремел вблизи частных домов. Минобороны РФ информацию не комментировало.

В результате происшествия были повреждены минимум два жилых объекта. На месте обнаружили элементы конструкции дрона, включая пятиметровое крыло и двигатель.

Читайте также:

Главная битва СВО, мрак в Киеве, угрозы Ермака: что будет дальше

Наступление ВС РФ на Харьков 30 ноября: окружение войск, бойня в Волчанске

«Штурм последней надежды»: что готовят ВСУ в Сумах, планы контрудара