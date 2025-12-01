SHOT сообщил о новой атаке ВСУ на два российских города SHOT: ПВО отражает атаку ВСУ на Таганрог и пригород Ростова-на-Дону

Telegram-канал SHOT сообщил, что над Таганрогом и в пригороде Ростова-на-Дону зафиксировали серию взрывов, предварительно, системы ПВО отражают атаку беспилотников ВСУ. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

SHOT отметил, что очевидцы слышали около пяти хлопков в центральной и северной частях города, также звучала сирена воздушной опасности, а в небе были видны вспышки. Жители села Чалтырь и города Азов (около 10 км от Ростова) рассказали SHOT, что также слышали громкие звуки.

Ранее сообщалось, что беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины атаковали три автозаправочные станции на севере Луганской Народной Республики. Сначала двум атакам противника подвергся Старобельский муниципальный округ. Затем один прилет был зафиксирован в Белокуракинском округе. Обошлось без возгораний.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что четыре человека пострадали при атаках ВСУ на регион. По его словам, это произошло в населенных пунктах Новая Каховка, Голая Пристань и Днепряны. Трое раненых были госпитализированы.