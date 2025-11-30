«Штурм последней надежды»: что готовят ВСУ в Сумах, планы контрудара

Украинская армия стягивает войска, чтобы попытаться нанести контрудар в Сумской области. Что об этом известно, как идут бои, что сейчас происходит в Сумах?

ВСУ готовят контрудар под Сумами? Что известно

NEWS.ru ранее писал, что ВСУ на фоне российско-украинских переговоров готовят удар в Сумской области. В регион переброшено до 10 тысяч военнослужащих, в основном недавно мобилизованных с улиц отрядами ТЦК.

ВСУ подтягивают силы из дальнего тыла к линии Кияница — Хотень, чтобы попытаться выбить ВС РФ из Сумской области и создать угрозу наступления в сторону Курска. Кроме пехоты, в область переброшены три мехбригады ВСУ и четыре батальона операторов БПЛА. Нападение будет представлять собой «штурм последней надежды».

Украинские войска уже попробовали найти слабину в оборонительных порядках ВС РФ на направлении Юнаковка — Варачино, однако безуспешно. Telegram-канал «Фронтовая птичка» сообщил, что наступление в Сумской области попытался начать 225-й отдельный штурмовой полк ВСУ — часть созданных несколько месяцев назад штурмовых войск Украины. Атака была безуспешной, отряды противника попали под удары артиллеристов и дроноводов группировки войск «Север».

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с NEWS.ru усомнился, что ВСУ хватит сил на полноценное наступление. Скорее они могут попытаться устроить провокации в приграничных районах Белгородской, Курской или Брянской области.

«Резервы у ВСУ есть, но я очень не доверяю тому, что они пойдут в наступление на Курскую область. То, что под переговоры [России и США] может быть военная провокация, чтобы показать, что они что-то могут, это однозначно. Но я не думаю, что будут какие-то решительные действия», — объяснил Матвийчук.

Ряд экспертов отмечают слабые позиции Владимира Зеленского перед переговорами из-за коррупционного скандала.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что сейчас происходит в Сумах, что с обороной ВСУ

ВС РФ ежедневно продолжают наносить удары по позициям ВСУ в Сумской области. По подсчетам Telegram-канала «Хроники Гераней», за минувшие сутки в регионе по украинским войскам нанесено не менее трех ударов корректируемыми авиабомбами, два ракетных удара и не менее трех ударов «Геранями». Кроме того, в окрестностях города Сумы наносят удары БПЛА «Ланцет».

Между тем ВСУ и сами уничтожают собственный личный состав и оборудование: стало известно о подрыве склада боеприпасов в районе Песковки из-за нарушения требований безопасности. Украинские военные, которые обслуживали объект, погибли, сообщили СМИ источники в силовых структурах.

Днем 30 ноября ВС РФ нанесли удар по энергетической инфраструктуре Сумской области. Об этом сообщили местные власти. Глава военной администрации Олег Григоров сообщил, что в Сумах и области есть перебои со светом и водоснабжением.

Известно, что в результате ударов остановил работу один из водозаборов. В городе продолжают действовать графики отключений: согласно данным «Сумыоблэнерго», электричество в городе отключают посменно от двух до девяти часов в сутки.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

