Фаза Луны сегодня, 22 декабря: идем в церковь, на рыбалку или в архив

В 11:08 по московскому времени Луна перейдет в 4-е сутки лунного цикла. Они закончатся незадолго до полудня 23 декабря.
В каком знаке зодиака и в какой фазе сегодня Луна
Луна сегодня находится в первой фазе, растущей. Управляет ей по-прежнему упорный и честный Козерог. На небосклоне растущий месяц увидеть еще нельзя.
Общая характеристика дня
Сегодня ожидается спокойный, несколько ленивый день. Сегодня хорошо вспоминать ушедших родственников, разговаривать с ними. Верующие могут отправиться в храм, чтобы поставить свечу за помин усопших.
Здоровье
Болезни, начавшиеся сегодня, нельзя пускать на самотек. Для поддержания хорошего самочувствия будут полезны водные процедуры — контрастный душ, баня, плавание в бассейне или ванна с морской солью. Спокойные прогулки на природе и приятная музыка позволят сохранить хорошее настроение.
Бизнес и деньги
Удачный день для любых действий, направленных на развитие бизнеса. Будь то закупка канцтоваров, ремонт в офисе или участие в престижном конкурсе. Удачно пойдет любая работа с документами: от составления договоров до сдачи дел в архив.
Свадьба
Не подходящий день для бракосочетания: вероятнее всего, в семье постоянно будут ссоры, а супруги отдалятся друг от друга настолько, что будут одиноки, хоть и продолжат жить вместе.
Природа
Хороший день для посадки многолетних растений, особенно тех, что нравились кому-либо из ваших умерших родственников. Рыбакам сегодня стоит отправиться на отдых с удочкой, даже если они не собирались — впервые после новолуния будет прекрасный клев. Удачное время, чтобы запастись рыбой к новогоднему столу. Владельцам домашних питомцев стоит уделить внимание страхам животных — попробуйте понять, почему ваш любимец боится тех или иных вещей.