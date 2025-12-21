Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 22:56

Фаза Луны сегодня, 22 декабря: идем в церковь, на рыбалку или в архив

Фаза Луны сегодня 22 декабря: кто сделает запасы на Новый год? Зачем покупать канцтовары? Фаза Луны сегодня 22 декабря: кто сделает запасы на Новый год? Зачем покупать канцтовары? Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В 11:08 по московскому времени Луна перейдет в 4-е сутки лунного цикла. Они закончатся незадолго до полудня 23 декабря.

В каком знаке зодиака и в какой фазе сегодня Луна

Луна сегодня находится в первой фазе, растущей. Управляет ей по-прежнему упорный и честный Козерог. На небосклоне растущий месяц увидеть еще нельзя.

Общая характеристика дня

Сегодня ожидается спокойный, несколько ленивый день. Сегодня хорошо вспоминать ушедших родственников, разговаривать с ними. Верующие могут отправиться в храм, чтобы поставить свечу за помин усопших.

Здоровье

Болезни, начавшиеся сегодня, нельзя пускать на самотек. Для поддержания хорошего самочувствия будут полезны водные процедуры — контрастный душ, баня, плавание в бассейне или ванна с морской солью. Спокойные прогулки на природе и приятная музыка позволят сохранить хорошее настроение.

Бизнес и деньги

Удачный день для любых действий, направленных на развитие бизнеса. Будь то закупка канцтоваров, ремонт в офисе или участие в престижном конкурсе. Удачно пойдет любая работа с документами: от составления договоров до сдачи дел в архив.

Свадьба

Не подходящий день для бракосочетания: вероятнее всего, в семье постоянно будут ссоры, а супруги отдалятся друг от друга настолько, что будут одиноки, хоть и продолжат жить вместе.

Природа

Хороший день для посадки многолетних растений, особенно тех, что нравились кому-либо из ваших умерших родственников. Рыбакам сегодня стоит отправиться на отдых с удочкой, даже если они не собирались — впервые после новолуния будет прекрасный клев. Удачное время, чтобы запастись рыбой к новогоднему столу. Владельцам домашних питомцев стоит уделить внимание страхам животных — попробуйте понять, почему ваш любимец боится тех или иных вещей.

астрология
Луна
фаза Луны
эзотерика
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Очевидцы сообщили о серии взрывов в Краснодарском крае
Стали известны нюансы переговоров США и Украины в Майами
«Не смогли»: Дмитриев оценил давление разжигателей войны на саммит в Майами
Осудивший результаты чемпионата России фигурист снял с себя медаль
Фаза Луны сегодня, 22 декабря: идем в церковь, на рыбалку или в архив
Решившая заменить Зарубина девочка познакомится с Путиным
Гороскоп 22 декабря: инвестируем, покупаем недвижимость, делаем карьеру
Очередной нефтяной танкер перехвачен у Венесуэлы
Европейский лидер указал на единственный путь урегулирования на Украине
В Анапе задержали Деда Мороза
Как не отравиться прошлогодним оливье: сколько можно хранить салаты?
Киселев выделил фразу, достойную звания «Мем года»
Характеристика и даты рождения знака зодиака Скорпион — короля мстителей
Характеристика и даты рождения знака зодиака Лев
Характеристика и даты рождения знака зодиака Водолей – уникальный идеалист
Характеристика и даты рождения знака зодиака Телец — настойчивого трудяги
Характеристика и даты рождения знака зодиака Овен — энергичного лидера
Характеристика и даты рождения знака зодиака Козерог — настырного умника
Характеристика и даты рождения знака зодиака Весы
Один из аэропортов Краснодарского края прекратил работу
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.