30 ноября 2025 в 15:53

Военэксперт оценил вероятность возможного наступления ВСУ под Курском

Военэксперт Матвийчук не исключил попытки провокаций ВСУ под Курском и Брянском

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Вооруженные силы Украины могут попытаться устроить провокации в приграничных районах Белгородской, Курской или Брянской областей, предположил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. При этом он отметил, что на активное наступление у украинской армии не хватит ресурсов.

Резервы у ВСУ есть, но я очень не доверяю тому, что они пойдут в наступление на Курскую область. Они понесли такие потери. Однако то, что под переговоры [России и США] может быть военная провокация, это однозначно, чтобы показать, что они могут еще что-то попытаться сделать на фронте. Даже если это будет просто авантюра, которая закончится неудачей, это приведет к активизации боевых действий и попытке переноса их на территорию России. Я не думаю, что будут какие-то решительные действия. Я полагаю, что в наших приграничных районах возможна военная провокация: в Белгородской, Курской, Брянской областях, — объяснил Матвийчук.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что украинское командование перебрасывает в Сумскую область ударную группировку численностью до 10 тыс. военнослужащих, преимущественно из числа недавно мобилизованных. Как указал источник, целью является вытеснение российских подразделений из приграничных районов и создание плацдарма для возможного наступления на Курскую область. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

