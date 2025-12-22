Вэнс указал на приоритет Трампа вместо Украины Вэнс: помощь пенсионерам для Трампа важнее, чем деньги Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе публичного выступления на конференции консервативной организации Turning Point USA в Аризоне заявил о приоритетах администрации главы Белого дома Дональда Трампа. По его словам, поддержка пожилых граждан страны ставится выше финансирования Украины.

Вэнс подчеркнул, что нынешняя власть фокусируется на внутренних социальных обязательствах, перераспределяя финансовые потоки на внешнеполитические расходы. Упразднение налога на социальное страхование было представлено как жест уважения к старшему поколению и прямо противопоставлено помощи за рубежом.

Мы помогаем пожилым американцам на пенсии, <…> потому что считаем важным почитать отца и мать, а не отправлять все их деньги на Украину, — указал вице-президент.

Ранее украинский блогер Анатолий Шарий сообщил, что Киев готовит специальную операцию по «публичному вразумлению» Вэнса и госсекретаря Марко Рубио. По его словам, это произойдет в ближайшее время. Планируется привлечь «целый ряд американских и европейских католиков и политиков», некоторые из которых будут использованы «вслепую».