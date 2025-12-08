ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 10:09

На Украине рассказали о подготовке спецоперации против Рубио и Вэнса

Блогер Шарий: Украина захотела публично вразумить Рубио и Вэнса

Верховная рада Украины Верховная рада Украины Фото: Соцсети
Украина готовит специальную операцию по «публичному вразумлению» вице-президента США Джэй Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио, сообщил украинский блогер Анатолий Шарий в Telegram-канале. По его словам, это произойдет в ближайшее время.

По моим данным, Служба внешней разведки Украины под непосредственным руководством главы службы генерала Олега Синянского готовит спецоперацию против Рубио и Вэнса. Служба внешней разведки планирует спровоцировать так называемое публичное вразумление, — написал Шарий.

По его словам, «публичное вразумление» — практика, при которой «один христианин публично упрекает другого, если последний поступил не по-христиански». Он добавил, что планируется привлечь «целый ряд американских и европейских католиков и политиков», некоторые из которых будут использованы «вслепую». Шарий не стал указывать, за что именно Киев собирается вразумлять американских чиновников.

Ранее Шарий выразил мнение, что жена президента Украины Владимира Зеленского Елена была причастна к коррупционной схеме, организованной бизнесменом Тимуром Миндичем. Он уточнил, что участником преступной схемы являлась близкая подруга Зеленской, супруга бывшего вице-премьера Алексея Чернышова Светлана.

Украина
Джеймс Вэнс
Марко Рубио
Анатолий Шарий
