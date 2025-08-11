Военкор Коц прокомментировал заявление Вэнса о встрече Путина с Трампом

Вице-президент США Джей Ди Вэнс допускает ошибку, заявляя о возможности компромиссного решения с учетом текущей линии фронта, с которым могли бы смириться и Россия, и Украина, рассказал военный корреспондент Александр Коц в своей колонке для KP.RU. По мнению журналиста, Вэнс ошибается: для компромисса нужен тупик, когда обе конфликтующие стороны уперлись в стену и больше не могут наступать. Такого тупика, утверждает Коц, сейчас нет.

Коц отмечает, что российские войска наступают, а Украина теряет города. Он называет в числе попавших в клещи Покровск (Красноармейск), Мирноград (Димитров) и Константиновку в ДНР. По словам корреспондента, речь уже не о компромиссе: Россия, по его оценке, должна остаться довольна итогом переговоров лидеров РФ и США на Аляске.

Ранее Вэнс сообщал, что Вашингтон не считает продуктивными прямые контакты между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским перед предстоящим саммитом РФ и США. Он считает, что именно Трамп должен стать тем, кто сблизит стороны конфликта.