Белый дом не увидел пользы в переговорах Путина и Зеленского Вэнс: контакты Путина и Зеленского перед саммитом России и США непродуктивны

Вашингтон не считает продуктивными прямые контакты между президентом России Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским перед предстоящим саммитом РФ и США, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс. По его словам, глава Соединенных Шатов Дональд Трамп должен стать тем, кто сблизит стороны конфликта, передает телеканал Fox News.

Я на самом деле не думаю, что это было бы продуктивно. Я считаю, что в принципе президент Соединенных Штатов должен быть тем, кто сблизит их двоих. Мы, конечно, будем разговаривать с украинцами, — заключил Вэнс.

Ранее политолог Юрий Самонкин заявил, что переговоры Путина и Трампа на Аляске пройдут без участия Зеленского и будут посвящены российско-американским отношениям. Эксперт подчеркнул, что Украина не является ключевым вопросом глобальной безопасности, поэтому встреча состоится в двустороннем формате.

Вместе с тем депутат Госдумы Андрей Колесник предупредил о возможных провокациях Зеленского накануне саммита. По его мнению, под угрозой может оказаться Запорожская АЭС: украинский президент, пытаясь сохранить власть, способен на любые действия, включая угрозу радиационной катастрофы.