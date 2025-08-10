В ГД ответили, на что может пойти Зеленский перед встречей Путина и Трампа

В ГД ответили, на что может пойти Зеленский перед встречей Путина и Трампа Депутат Колесник: Зеленский пойдет на любые пакости, вплоть до ударов по ЗАЭС

В преддверии встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа президент Украины Владимир Зеленский может пойти на любые провокации, заявил в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, в зоне риска находится и Запорожская атомная электростанция.

Зеленский может пойти на любые провокации. Я думаю, что Запорожская АЭС тоже находится в опасности. Там же еще ядерные отходы находятся в открытом состоянии. Они стараются бить по ним, они же грозились сделать грязную ядерную бомбу. То есть любая пакость со стороны Зеленского возможна, потому что осталось меньше недели до переговоров [Путина и Трампа]. Ожидать можно чего угодно. Не пожалеет ни детей, ни женщин, никого, — отметил Колесник.

По словам собеседника, Зеленский осознает собственную уязвимость и, чтобы «спасти шкуру», способен принести «в жертву и украинцев, и русских». Кроме того, уверен Колесник, украинский лидер может подставить и Европу.

Ранее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила, что ситуация вокруг атомной электростанции становится критической из-за обстрелов Вооруженных сил Украины. По ее словам украинские военные бьют по прилегающей территории практически каждый день.