25 августа 2025 в 01:55

Вэнс объяснил, почему США не вводят новые пошлины против Китая

Вэнс: США не вводят новые пошлины против Китая из-за санкций

Джей Ди Вэнс Джей Ди Вэнс Фото: Francis Chung — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

США не планируют вводить новые импортные пошлины против Китая, несмотря на сотрудничество страны с Россией, рассказал в интервью каналу NBC вице-президент США Джей Ди Вэнс. По его словам, существующие тарифы на китайскую продукцию уже достаточно высоки — в настоящее время они составляют 54%.

Таким образом, значительные санкции уже наложены, — пояснил Вэнс.

Чиновник отметил, что угроза по поводу налоговых сборов не была осуществлена, из-за того что в текущий момент пошлины и так остаются на высочайшем уровне. Их увеличение могло бы помешать дальнейшему товарообмену.

Ранее политический психолог Сергей Маркелов рассказал, что президент США поднимает тарифы на импорт, поскольку, по его мнению, это будет автоматически стимулировать рост промышленности страны. По его словам, это увеличивает цены для рядовых американцев, но «делает Америку снова великой».

Позже стало известно, что Евросоюз планирует отменить пошлины на все американские промышленные товары. Кроме того, объединение предоставит преференциальный доступ для широкого спектра американских морепродуктов и сельскохозяйственных товаров на европейский рынок.

Джеймс Вэнс
США
Китай
пошлины
