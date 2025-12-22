Раскрыты личности фигурантов скандала с фальшивыми звездами Героев России

Участниками скандала с поддельными наградами в Ростовской области оказались бывший боец батальона «Ахмат» Айказ Караманян и казак Сергей Иваньков, сообщил в своем Telegram-канале ветеран СВО Евгений Рассказов (позывной Топаз). Инцидент получил огласку благодаря члену Общественной палаты Екатерине Колотовкиной, которая ранее встретила «ряженых» в кафе.

По данным Топаза, Иваньков занимает пост заместителя главы адлерской ветеранской организации и, вероятно, участвовал в конфликте в Абхазии. К спецоперации на Украине, как отметил ветеран, он «либо не имеет никакого, либо минимальное отношение».

Караманян, представленный в публикации президентом благотворительного фонда «Родина-мать», также был награжден рядом медалей, часть из которых, по словам Рассказова, является сувенирной. Всего Топаз насчитал на груди экс-бойца «Ахмата» 21 награду. Причем одна из них — учрежденный Российским союзом писателей за вклад в развитие русской литературы орден «Святая Русь».

Ранее член Общественной палаты Екатерина Колотовкина предложила создать в России банк спермы участников СВО. По ее словам, это стало бы моральной поддержкой для россиянок, ожидающих своих мужчин с фронта, а также реальной возможностью для дальнейшего продолжения рода.