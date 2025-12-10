В Сумах пять подростков пострадали в результате стрельбы

В Сумах пять подростков пострадали в результате стрельбы

В Сумах неизвестный открыл стрельбу по подросткам, передает пресс-служба полиции Сумской области. Там уточнили, что первыми под огонь попали две несовершеннолетние девушки, они получили ранения.

По подозрению в причастности к случившемуся уже задержали 60-летнего мужчину. По версии следствия, он ранил пятерых подростков в возрасте от 13 до 16 лет. Как выяснилось, он стрелял из ружья.

Ранее в США задержали 25-летнего студента-иммигранта из Пакистана, подозреваемого в подготовке массового расстрела. У него изъяли значительный арсенал оружия и тетрадь с детальным планом нападения.

До этого стрельба произошла в Вашингтоне. В результате были ранены двое военнослужащих Национальной гвардии.

Кроме того, вооруженный злоумышленник устроил стрельбу в Осло, сообщили в пресс-службе полиции Норвегии. Инцидент произошел в местном торговом центре Storo Storsenter. Правоохранительным органам удалось задержать стрелка. После этого здание осмотрели в рамках поиска пострадавших и других возможных преступников.