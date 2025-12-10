ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 декабря 2025 в 02:44

В ФРГ создали необычные адвент-календари в форме боевой машины

Bild: Rheinmetall создал адвент-календари в виде картонных танков

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall разослал своим клиентам и партнерам картонные адвент-календари в форме танков, сообщает издание Bild. Уточняется, что внутри коробки были шоколадные сладости.

Дюссельдорфский оборонный гигант Rheinmetall разослал необычный адвент-календарь в форме танка, — сказано в материале.

В частности, речь о боевой машине пехоты Lynx, которая в Германии отнесена к отряду танков. На корме написан слоган Rheinmetall «Брать на себя ответственность в меняющемся мире».

До этого правящая коалиция Германии договорилась о возрождении системы призыва в армию с использованием жеребьевки. Согласно достигнутым договоренностям, все совершеннолетние мужчины будут обязаны проходить военно-врачебную комиссию.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц информировал, что в ФРГ есть возможность возвращения в стране обязательной военной службы. По его словам, это станет необходимо, если добровольный набор, основанный на «привлекательных предложениях», в бундесвер не обеспечит запланированный рост численности армии.

ФРГ
конфеты
календари
танки
