В ФРГ создали необычные адвент-календари в форме боевой машины Bild: Rheinmetall создал адвент-календари в виде картонных танков

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall разослал своим клиентам и партнерам картонные адвент-календари в форме танков, сообщает издание Bild. Уточняется, что внутри коробки были шоколадные сладости.

Дюссельдорфский оборонный гигант Rheinmetall разослал необычный адвент-календарь в форме танка, — сказано в материале.

В частности, речь о боевой машине пехоты Lynx, которая в Германии отнесена к отряду танков. На корме написан слоган Rheinmetall «Брать на себя ответственность в меняющемся мире».

До этого правящая коалиция Германии договорилась о возрождении системы призыва в армию с использованием жеребьевки. Согласно достигнутым договоренностям, все совершеннолетние мужчины будут обязаны проходить военно-врачебную комиссию.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц информировал, что в ФРГ есть возможность возвращения в стране обязательной военной службы. По его словам, это станет необходимо, если добровольный набор, основанный на «привлекательных предложениях», в бундесвер не обеспечит запланированный рост численности армии.