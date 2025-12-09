В ФРГ могут вновь ввести обязательный призыв в армию Мерц: ФРГ может ввести обязательную военную службу, если не наберет добровольцев

В ФРГ есть возможность возвращения в стране обязательной военной службы, сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц. По его словам, которые передает телеканал ARD, это станет необходимо, если добровольный набор в Бундесвер не обеспечит запланированный рост численности армии.

Мы полагаемся на добровольную службу. И я надеюсь, что нам удастся привлечь солдат в бундесвер, в том числе и привлекательными предложениями. Мы хотим, чтобы вооруженные силы стали такими, какие нам нужны. <…> Если добровольная служба сработает, я буду рад. Если нет, нам придется снова поговорить о воинской повинности, — сказал канцлер.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении военных сборов в 2026 году. Документ касается граждан России, находящихся в запасе.

До этого правящая коалиция Германии договорилась о возрождении системы призыва в армию с использованием жеребьевки. Согласно достигнутым договоренностям, все совершеннолетние мужчины будут обязаны проходить военно-врачебную комиссию.

Кроме того, представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев готовит провокации, чтобы вернуть молодых украинцев из Европы, как потенциальных рекрутов. По ее словам, речь идет о мужчинах 18–22 лет.