Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы Путин подписал указ о призыве граждан в запасе на военные сборы в 2026 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении военных сборов в 2026 году. Документ, который опубликован на официальном портале правовых актов, касается граждан России, находящихся в запасе.

Призывать в 2026 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах Российской Федерации, войсках Национальной гвардии Российской Федерации, спасательных воинских формированиях Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности, — сказано в публикации.

Отмечается, что правительство и региональные власти должны обеспечить выполнение мероприятий по призыву. Указ официально вступил в силу 8 декабря.

Ранее Путин подписал закон, предусматривающий возможность проведения призывных мероприятий в течение всего календарного года. Согласно новым нормам, медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывных комиссий теперь могут проводиться круглогодично.

До этого президент России подписал закон, разрешающий привлекать граждан, заключивших контракт о пребывании в резерве Вооруженных сил, к специальным сборам для охраны критически важных объектов. Закон распространяется исключительно на добровольцев, заключивших соответствующий контракт.