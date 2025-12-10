Фаза Луны сегодня, 10 декабря: бережем печень, моемся, начинаем работать

Луна сегодня в 22:48 по столичному времени начнет свои 21-е сутки. Они завершатся только на следующий день.
В каком знаке зодиака и в какой фазе сегодня Луна
Луна сегодня находится в убывающей фазе под полным управлением аккуратной и внимательной Девы. На небосклоне виден еще почти полный диск с небольшой щербиной с правой стороны.
Общая характеристика дня
День для активных действий. Сегодня можно начинать новые и заканчивать старые проекты, делать щедрые подарки, стремиться к достижению результатов с помощью упорства и уверенности.
Здоровье
Если вы заболеете сегодня, то почти наверняка вылечитесь, вот только процесс отнимет много времени и средств. Откажитесь от жирной пищи и алкоголя, чтобы снизить нагрузку на печень. Хорошие результаты принесут все водные процедуры. День также подходит для похода в спортзал или салон красоты.
Любовь и свадьба
День подходит для заключения брака, а также для общения с родственниками.
Бизнес и деньги
Хороший день для старта новых проектов, вступления в новую должность или начала работы на новом месте. Хорошо пойдет налаживание новых связей, в том числе за пределами страны. Наиболее продуктивной будет совместная работа.
Природа
На рыбалку сегодня лучше отправляться с сетью, а не удочкой. Улов будет богатый, но, вероятно, большую его часть составит мелкая рыба. Впрочем, лесные жители, с которыми вы поделитесь рыбкой, будут не против такого рациона. Как и домашние коты. Садоводы, которые решили не расставаться с любимым делом даже зимой, вполне могут продолжить обустраивать огород на подоконнике.