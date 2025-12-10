ТИЭФ'25
10 декабря 2025

Фаза Луны сегодня, 10 декабря: бережем печень, моемся, начинаем работать

Фаза Луны сегодня 20 декабря Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Луна сегодня в 22:48 по столичному времени начнет свои 21-е сутки. Они завершатся только на следующий день.

В каком знаке зодиака и в какой фазе сегодня Луна

Луна сегодня находится в убывающей фазе под полным управлением аккуратной и внимательной Девы. На небосклоне виден еще почти полный диск с небольшой щербиной с правой стороны.

Общая характеристика дня

День для активных действий. Сегодня можно начинать новые и заканчивать старые проекты, делать щедрые подарки, стремиться к достижению результатов с помощью упорства и уверенности.

Здоровье

Если вы заболеете сегодня, то почти наверняка вылечитесь, вот только процесс отнимет много времени и средств. Откажитесь от жирной пищи и алкоголя, чтобы снизить нагрузку на печень. Хорошие результаты принесут все водные процедуры. День также подходит для похода в спортзал или салон красоты.

Любовь и свадьба

День подходит для заключения брака, а также для общения с родственниками.

Фаза Луны сегодня 10 декабря: кому пора на работу? Чем закончится рыбалка? Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Бизнес и деньги

Хороший день для старта новых проектов, вступления в новую должность или начала работы на новом месте. Хорошо пойдет налаживание новых связей, в том числе за пределами страны. Наиболее продуктивной будет совместная работа.

Природа

На рыбалку сегодня лучше отправляться с сетью, а не удочкой. Улов будет богатый, но, вероятно, большую его часть составит мелкая рыба. Впрочем, лесные жители, с которыми вы поделитесь рыбкой, будут не против такого рациона. Как и домашние коты. Садоводы, которые решили не расставаться с любимым делом даже зимой, вполне могут продолжить обустраивать огород на подоконнике.

Екатерина Метелева
Е. Метелева
