«Легче ликвидировать»: Зеленский рассказал о поисках замены Ермаку

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его офис легче ликвидировать, чем назначить нового главу вместо уволенного им Андрея Ермака. Он пояснил, что слишком много вопросов предстоит решить касательно этой ситуации, передает украинское издание Новости.LIVE.

Что касается перезагрузки офиса. Снова вопрос о руководителе офиса, много таких вопросов, предложений, обмена мыслями. Ощущение, что легче, чем назначить человека, легче ликвидировать офис, — констатировал политик.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что коррупционный скандал вокруг Ермака может привести к распаду монобольшинства партии «Слуга народа» в Верховной раде. Он уверен, что депутаты начнут покидать фракцию, ослабив позиции Зеленского.

Тем временем выяснилось, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и кругами, близкими к Демократической партии США, установилось перемирие после отставки главы его офиса Ермака. Источник резюмировал: «ослы» уверены, что достаточно ослабили его контроль.

Тем временем первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа также предположил, что президент Украины способен покинуть свой пост еще до наступления Нового года. Парламентарий указал, что после отставки руководителя администрации главы государства Андрея Ермака позиции Зеленского стали менее устойчивыми.