ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 декабря 2025 в 04:07

«Легче ликвидировать»: Зеленский рассказал о поисках замены Ермаку

Зеленский: офис легче ликвидировать, чем назначить нового главу вместо Ермака

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Vannicelli/Grillotti/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его офис легче ликвидировать, чем назначить нового главу вместо уволенного им Андрея Ермака. Он пояснил, что слишком много вопросов предстоит решить касательно этой ситуации, передает украинское издание Новости.LIVE.

Что касается перезагрузки офиса. Снова вопрос о руководителе офиса, много таких вопросов, предложений, обмена мыслями. Ощущение, что легче, чем назначить человека, легче ликвидировать офис, — констатировал политик.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что коррупционный скандал вокруг Ермака может привести к распаду монобольшинства партии «Слуга народа» в Верховной раде. Он уверен, что депутаты начнут покидать фракцию, ослабив позиции Зеленского.

Тем временем выяснилось, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и кругами, близкими к Демократической партии США, установилось перемирие после отставки главы его офиса Ермака. Источник резюмировал: «ослы» уверены, что достаточно ослабили его контроль.

Тем временем первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа также предположил, что президент Украины способен покинуть свой пост еще до наступления Нового года. Парламентарий указал, что после отставки руководителя администрации главы государства Андрея Ермака позиции Зеленского стали менее устойчивыми.

Андрей Ермак
Владимир Зеленский
Украина
отставки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, сколько раз ВСУ обстреляли территорию ДНР за сутки
«Военный оксюморон»: в Аргентине указали на ошибку ЕС по поводу России
На Камчатке сейсмологи зафиксировали подземные толчки
Мужчинам назвали «женские упражнения» для укрепления здоровья
«Не справились»: Пушков указал на последствия одной ошибки ЕС
«Легче ликвидировать»: Зеленский рассказал о поисках замены Ермаку
Дрон-камикадзе ВСУ выбил стекла в домах жителей Горловки
«Ливерпуль» победил «Интер» в выездном матче Лиги чемпионов
Фаза Луны сегодня, 10 декабря: бережем печень, моемся, начинаем работать
В Одессе прогремел мощный взрыв
В Сумах пять подростков пострадали в результате стрельбы
Стало известно, с президентом какой страны Путин проведет встречу в Кремле
Популярный среди детей певец раскрыл главное преимущество блокировки Roblox
Стало известно, когда главную новогоднюю елку страны доставят в Кремль
Военный самолет Ил-76 разбился в Судане
Странные иконы, наркотики, вуду: что находят при обысках у украинской элиты
В ФРГ создали необычные адвент-календари в форме боевой машины
В ЕС предрекли затяжные переговоры по урегулированию на Украине
Боец ВС РФ в одиночку уничтожил пулеметный расчет ВСУ
В результате стрельбы в университете пострадали несколько человек
Дальше
Самое популярное
Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения
Общество

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.