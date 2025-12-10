ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 декабря 2025 в 00:34

Зеленский признал, что Украина не сможет вернуть Крым

Зеленский: у Украины нет сил на возвращение Крыма

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Martyn Wheatley/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

У Украины сейчас нет сил, чтобы вернуть себе Крым, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он также признал, что стране не удастся стать членом НАТО, в том числе по той причине, что российская сторона никогда на такое не согласится, передает ТСН.

Мы действительно хотим в НАТО. Но мы знаем, что ни США, ни еще несколько стран пока не видят Украину в НАТО, — сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщать, что Россия всегда будет защищать интересы мирных жителей. Он объяснил, что Москва вмешалась в ситуацию вокруг Крыма, поскольку над жителями полуострова нависла угроза прямой расправы.

Глава государства подчеркнул, что РФ пришла на помощь жителям полуострова, которые не захотели оставаться в условиях госпереворота с непонятными последствиями. Он отметил, что поступить иначе было нельзя.

Тем временем президент США Дональд Трамп назвал Крым сердцем. По его словам, всякий раз, как он смотрит на карту, он вспоминает о потрясающей красоте этого региона. Кроме того, глава Белого дома указал на огромный потенциал полуострова.

Владимир Зеленский
Украина
Крым
НАТО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гороскоп 10 декабря: кого ждет путешествие, кому не хватает информации?
Сальдо назвал политическую замену Зеленскому, подготовленную в Лондоне
Эксперт развеял один миф о блокировке WhatsApp
Икра форели за 6 часов: успеем приготовить к Новому году!
Сырский грозится мобилизовать всех. Женщины, подростки: кого заберут в ВСУ
Стало известно, когда Трамп хочет достичь соглашения по Украине
«Крокус» оспаривает в суде решение о выплате компенсаций пострадавшим
Зеленский признал, что Украина не сможет вернуть Крым
Чеченский боец стал миллионером за точный выстрел по дрону ВСУ
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 10 декабря 2025 года
Зеленский заявил о готовности к энергетическому перемирию с РФ
Приметы 10 декабря — Знамение и Роман Чудотворец: просим здоровья
Почти полсотни БПЛА попытались атаковать Россию за шесть часов
Люксовые вещи и Вера Брежнева в подарок: как живут дети и внуки Тулеева
Пропавшие в Турции россиянка с сыном вернулись в Москву
Суд в Испании приостановил дело о смерти российского летчика-предателя
Во Франции считают, что Трамп нанес по Зеленскому последний удар
Секрет моей «Медвежьей шубки»: добавляю ореховую крошку!
Natan раскрыл, когда уйдет из Black Star вслед за Кокой
Стало известно, что зять Трампа подумал о Зеленском еще в 2019 году
Дальше
Самое популярное
Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения
Общество

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.