Зеленский признал, что Украина не сможет вернуть Крым Зеленский: у Украины нет сил на возвращение Крыма

У Украины сейчас нет сил, чтобы вернуть себе Крым, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он также признал, что стране не удастся стать членом НАТО, в том числе по той причине, что российская сторона никогда на такое не согласится, передает ТСН.

Мы действительно хотим в НАТО. Но мы знаем, что ни США, ни еще несколько стран пока не видят Украину в НАТО, — сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщать, что Россия всегда будет защищать интересы мирных жителей. Он объяснил, что Москва вмешалась в ситуацию вокруг Крыма, поскольку над жителями полуострова нависла угроза прямой расправы.

Глава государства подчеркнул, что РФ пришла на помощь жителям полуострова, которые не захотели оставаться в условиях госпереворота с непонятными последствиями. Он отметил, что поступить иначе было нельзя.

Тем временем президент США Дональд Трамп назвал Крым сердцем. По его словам, всякий раз, как он смотрит на карту, он вспоминает о потрясающей красоте этого региона. Кроме того, глава Белого дома указал на огромный потенциал полуострова.