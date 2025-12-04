«Не могла иначе»: Путин ответил на вопрос индийских журналистов о Крыме Путин: Россия не могла не прийти на помощь жителям Крыма

Россия не аннексировала Крым, а пришла на помощь жителям полуострова, которые не захотели жить в условиях госпереворота с непонятными последствиями, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью India Today. По словам главы государства, поступить иначе было нельзя.

Мы не аннексировали Крым. Хочу подчеркнуть этот момент. Мы просто пришли помочь людям, которые не хотели связывать свою жизнь или судьбу с теми, кто устроил государственный переворот на Украине, — подчеркнул он.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил об открытии новых школ в Евпатории, Феодосии и Симферопольском районе, строительстве водохранилищ в Алуште и Ялте, а также о планах по запуску трех экотехнопарков. Он заверил Путина, что полуостров его не подведет.

Аксенов также доложил президенту о положительной динамике в экономике Крыма. По его словам, рост налоговых и неналоговых доходов бюджета продолжается, несмотря на все существующие внешние негативные факторы. Основными драйверами развития выступают федеральная целевая программа и национальные проекты.