Аксенов дал Путину железобетонное обещание Аксенов на встрече с Путиным заверил, что Крым его не подведет

Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что полуостров его не подведет. Рабочая встреча между руководителем региона и главой государства состоялась в Кремле 11 ноября.

Владимир Владимирович, Крым с вами и Крым за Вас, мы Вас не подведем, — сказал Аксенов.

Путин, в свою очередь, ответил, что не сомневается в этом. Аксенов также сообщил российскому лидеру об открытии новых школ в Евпатории, Феодосии и Симферопольском районе, строительстве водохранилищ в Алуште и Ялте, а также о планах по запуску трех экотехнопарков.

Ранее при въезде на Крымский мост ввели обязательное заполнение анкет для водителей. В бланке необходимо будет указать марку, модель и государственный номер транспортного средства, а также отметить наличие электротяги.

До этого по Крымскому мосту запретили проезд электромобилей и гибридных авто.Теперь для указанных видов транспорта доступен альтернативный сухопутный маршрут от Таганрога (Ростовская область) до Джанкоя (Крым). Соответствующие изменения в постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев.