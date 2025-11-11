Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 15:06

Аксенов дал Путину железобетонное обещание

Аксенов на встрече с Путиным заверил, что Крым его не подведет

Владимир Путин во время встречи с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым Владимир Путин во время встречи с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым Фото: kremlin.ru

Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что полуостров его не подведет. Рабочая встреча между руководителем региона и главой государства состоялась в Кремле 11 ноября.

Владимир Владимирович, Крым с вами и Крым за Вас, мы Вас не подведем, — сказал Аксенов.

Путин, в свою очередь, ответил, что не сомневается в этом. Аксенов также сообщил российскому лидеру об открытии новых школ в Евпатории, Феодосии и Симферопольском районе, строительстве водохранилищ в Алуште и Ялте, а также о планах по запуску трех экотехнопарков.

Ранее при въезде на Крымский мост ввели обязательное заполнение анкет для водителей. В бланке необходимо будет указать марку, модель и государственный номер транспортного средства, а также отметить наличие электротяги.

До этого по Крымскому мосту запретили проезд электромобилей и гибридных авто.Теперь для указанных видов транспорта доступен альтернативный сухопутный маршрут от Таганрога (Ростовская область) до Джанкоя (Крым). Соответствующие изменения в постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

Владимир Путин
Сергей Аксенов
политика
Крым
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ФСБ пресекла акцию спецслужб ФРГ в Волгоградской области
СК возбудил уголовное дело после обрушения части колонны «Снежкома»
Иммунолог перечислила главные аллергены в квартире
Увеличилось число пострадавших при мощном обрушении обломков в Красногорске
Лунгин дал оценку новому сериалу Крыжовникова «Москва слезам не верит»
Психолог назвала неочевидный фактор, мешающий найти любовь
Обрушение колонны «Снежкома» в Красногорске: пострадавшие, был ли это БПЛА
Стало известно, кого обвинили по делу о коррупции в энергетике Украины
«Давид и Голиаф»: снимок Тейлор Свифт и Сабрины Карпентер «взорвал» Сеть
P. Diddy получил шанс вырваться на свободу раньше срока
Военэксперт назвал важное отличие антидрона «Серп-П6» от предыдущей модели
Неизлечимая болезнь, скандалы, дружба с Зеленским: как живет Марат Башаров
Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» украинец пожаловался на компанию
Автоэксперт перечислил авто, которые можно будет привозить после 1 декабря
Военкор раскрыл значение освобождения Новоуспеновского
В Госдуме предложили способ мотивировать россиян меньше пить алкоголь
Эксперт объяснил, почему покупатели стали сами заказывать машины из Китая
Военэксперт ответил, когда могут сократиться обстрелы Белгорода и Курска
Крупный российский бизнесмен умер в европейской стране
Аксенов дал Путину железобетонное обещание
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.