Для водителей вводят новые правила на Крымском мосту Mash: с 3 ноября водители будут заполнять анкеты при въезде на Крымский мост

С полуночи 3 ноября при въезде на Крымский мост вводится обязательное заполнение анкет для водителей, сообщает Telegram-канал Mash. В бланке необходимо будет указать марку, модель и государственный номер транспортного средства, а также отметить наличие электротяги.

Анкетирование будет проводиться во время стандартной процедуры проверки — при сканировании автомобиля и ручном досмотре. Согласно новой процедуре, если водитель укажет, что управляет электромобилем или гибридным транспортным средством, ему будет запрещен въезд на мост и предложен альтернативный сухопутный маршрут. Предположительно, такое решение принято с целью исключить попытки провоза в батареях авто взрывчатки для террористических целей.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов подписал документ о запрете на проезд по Крымскому мосту электромобилей и гибридных авто со стороны полуострова с 3 ноября. Он объяснил, что соответствующая мера принята на фоне рекомендации силовых и правоохранительных структур.

До этого сообщалось, что с 3 ноября запретят проезд электромобилей и гибридных авто по Крымскому мосту со стороны Кубани. По данным администрации Краснодарского края, изменения в постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев. Теперь для указанных видов транспорта доступен альтернативный сухопутный маршрут от Таганрога (Ростовская область) до Джанкоя (Крым).