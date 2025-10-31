Аксенов запретил еще двум видам транспорта проезд по Крымскому мосту Аксенов запретил проезд электромобилей по Крымскому мосту со стороны республики

Глава Республики Крым Сергей Аксенов подписал документ о запрете на проезд по Крымскому мосту электромобилей и гибридных авто со стороны полуострова с 3 ноября. В своем Telegram-канале он объяснил, что мера принята по рекомендации силовых и правоохранительных структур.

Принято решение о введении с 00:00 3 ноября 2025 года и до особого распоряжения временного ограничения движения гибридных транспортных средств и электромобилей на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-290 Новороссийск — Керчь от км 162+931 до км 145+400 в направлении транспортного перехода через Керченский пролив со стороны Крыма, — отметил он.

Ранее сообщалось, что с 3 ноября запретят проезд электромобилей и гибридных авто по Крымскому мосту со стороны Кубани. По информации пресс-службы администрации Краснодарского края, соответствующие изменения в постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев. Теперь для указанных видов транспорта доступен альтернативный сухопутный маршрут от Таганрога (Ростовская область) до Джанкоя (Крым).