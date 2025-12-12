Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
12 декабря 2025 в 16:06

В России начались предпродажи электромобилей «Атом»

В России стартовали предпродажи электромобиля «Атом» для сотрудников КамАЗа

Электромобиль «Атом» Электромобиль «Атом» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В России стартовали предпродажи электромобиля «Атом» для сотрудников КамАЗа, сообщила пресс-служба концерна. Там добавили, что на площадке Научно-технического центра компании прошел тест-драйв новой машины.

Был объявлен старт специальной программы предпродаж первой партии российских электромобилей «Атом» для сотрудников компании, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что «Яндекс» намерен вывести на рынок собственный электромобиль на базе китайской модели Aion Y Plus от концерна GAC. Проект получил название UMO 5, соответствующий товарный знак компания уже оформила в Роспатенте. Стоимость машины предварительно оценивается в 2,4 млн рублей с учетом действующих субсидий на покупку электромобилей.

До этого руководитель отдела PR бренда «Атом» Анастасия Иваненкова заявила, что принципиально новый российский электромобиль «Атом» пойдет в серийное производство уже до конца 2025 года. По ее словам, автомобиль будет стоить в России 3–4 млн рублей без учета субсидии от государства, которую предоставляют покупателям новых электрокаров.

Россия
КамАЗ
электромобили
продажи
