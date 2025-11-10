Сотрудники КамАЗа вернулись к пятидневной рабочей неделе

Производственные цеха ПАО «КамАЗ» с 10 ноября перешли на стандартный пятидневный график работы, сообщает «Интерфакс». Окончательное решение о том, сохранится ли этот режим в декабре, будет принято руководством компании в конце ноября.

Согласно предварительным прогнозам, предприятие планирует продолжить работу в режиме полной рабочей недели и в декабре. Сотрудники КамАЗа работали четыре дня в неделю с 1 августа. Тогда решение объясняли кризисом на предприятии.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что автозаводы региона работают в две смены при полной рабочей неделе. По его словам, предприятия не сталкиваются с производственными проблемами или трудностями в сбыте продукции.

До этого завод «Улан-Удэстальмост» перешел на сокращенный график работы в связи с финансовым кризисом. Предприятие является крупнейшим на Дальнем Востоке. Власти объяснили решение тем, что заказчики не оплатили услуги на сумму 100,8 млн рублей. Министерство промышленности и торговли России знает о сложившейся ситуации.