17 октября 2025 в 10:49

На Авито выставили на продажу эксклюзивный КАМАЗ-635050

Фото: КАМАЗ-мастер

В сервисе Авито Спецтехника появился в продаже уникальный грузовик КАМАЗ-635050, на протяжении почти двух десятилетий сопровождающий команду «КАМАЗ-мастер» на крупнейших международных ралли-рейдах. Этот авто технического сопровождения использовался в качестве мобильного штаба, транспортной и инженерной базы легендарного коллектива, который внес огромный вклад в историю российского и мирового автомобильного спорта.

КАМАЗ-635050 принимал участие во всех соревнованиях коллектива с 2007 по 2025 годы, в том числе в 15 ралли «Дакар», 13 ралли «Шелковый путь» и всех этапах чемпионата России по ралли-рейдам. Автомобиль уже стал неотъемлемой частью инфраструктуры команды, обеспечивая поддержку гоночных грузовиков на сложнейших маршрутах — от южноамериканских пустынь до бездорожья Евразии.

Этот автомобиль служил мобильным и автономным штабом коллектива «КАМАЗ-мастер» с 2012 по 2023 годы. Внутри данной машины принимались ключевые решения и производилась координация крупнейших гонок, что делает его исторически ценным экземпляром.

Фото: КАМАЗ-мастер

КАМАЗ-635050 имеет двигатель Cummins QSZ 13 мощностью 635 л. с., может развивать высокие тяговые показатели и выдерживать экстремальные нагрузки, как в ралли-марафонах. Эта модель технического сопровождения сконструирована на удлиненной базе с полным приводом, с усиленной рамой и повышенной грузоподъемностью, именно это позволяло перевозить оборудование и запчасти для боевых экипажей.

Легендарный грузовик 16 октября 2025 года стал частью бренд зоны «КАМАЗ-мастер» на IV отраслевой конференции «Дело Спецтехники». Мероприятие состоялось в Москве и собрало ключевых игроков отрасли: представителей госорганов, бизнес-заказчиков, поставщиков спецтехники и экспертов рынка. Гости увидели эту машину с уникальной историей не только снаружи, но и смогли оценить ее устройство внутри.

Продажа данного авто на открытом рынке представляет собой редчайший случай. Для коллекционеров и поклонников автоспорта это ценнейший артефакт, который связан с легендой «КАМАЗ-мастера» и историей российских побед на «Дакаре». Появление представленного лота на Авито показывает, что площадка готова объединять не только повседневные сделки, но и уникальные предложения, имеющие культурную мировую значимость.

Фото: КАМАЗ-мастер

Ранее сообщалось, что до конца 2026 года в России появятся новые маршруты для беспилотного транспорта. Кроме того, будет разработана система цифровых двойников дорог. Отмечается, что по трассам передвигаются уже 90 грузовиков третьего уровня автоматизации.

автомобили
грузовики
КамАЗ
спорт
