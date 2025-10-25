В МИД ответили на вопрос о новых терактах со стороны Украины

Киев готовил террористические акты на Крымском мосту, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, которые приводит ТАСС, также велась подготовка преступлений на железнодорожной и другой инфраструктуре. Также дипломат, комментируя этот вопрос, указал на серию задержаний, проведенных ФСБ в рамках контртеррористической деятельности.

Готовились теракты по железнодорожной инфраструктуре, на Крымском мосту и на множестве других потенциально опасных объектах, — отметил он.

До этого Мирошник обнародовал первое фото Нововоронежской АЭС, сделанное после атаки украинского беспилотного летательного аппарата. На снимке зафиксирована башенная испарительная градирня энергоблока № 6 с четко видимыми следами копоти в месте детонации дрона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что дом в Красногорске был атакован украинским БПЛА. По его словам, дрон залетел прямо в квартиру на 14-м этаже. По его информации, пострадали пять человек, в том числе несовершеннолетний. После этого в пресс-службе СК заявили о возбуждении дела о теракте.