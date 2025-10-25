Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 09:06

В МИД ответили на вопрос о новых терактах со стороны Украины

Мирошник: Киев готовил теракты на Крымском мосту и других объектах

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Киев готовил террористические акты на Крымском мосту, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, которые приводит ТАСС, также велась подготовка преступлений на железнодорожной и другой инфраструктуре. Также дипломат, комментируя этот вопрос, указал на серию задержаний, проведенных ФСБ в рамках контртеррористической деятельности.

Готовились теракты по железнодорожной инфраструктуре, на Крымском мосту и на множестве других потенциально опасных объектах, — отметил он.

До этого Мирошник обнародовал первое фото Нововоронежской АЭС, сделанное после атаки украинского беспилотного летательного аппарата. На снимке зафиксирована башенная испарительная градирня энергоблока № 6 с четко видимыми следами копоти в месте детонации дрона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что дом в Красногорске был атакован украинским БПЛА. По его словам, дрон залетел прямо в квартиру на 14-м этаже. По его информации, пострадали пять человек, в том числе несовершеннолетний. После этого в пресс-службе СК заявили о возбуждении дела о теракте.

