СК квалифицировал атаку БПЛА в Красногорске как теракт В СК возбудили уголовное дело о теракте после атаки БПЛА в Красногорске

Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки БПЛА в Красногорске, передает пресс-служба Следственного комитета России. Попадание беспилотника в жилой дом привело к госпитализации пяти пострадавших, в числе которых есть ребенок.

Главным следственным управлением СК России по факту атак украинских боевиков на Белгородскую и Московскую области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «а, в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что многоэтажный дом в Красногорске получил значительные повреждения после инцидента с беспилотником. На снятых корреспондентом NEWS.ru кадрах можно увидеть повреждения конструкции здания, находящегося на бульваре Космонавтов, в частности — выбитые окна. Также запечатлены осколки стекла и обломки фасада, разбросанные по придомовой территории.

Глава городского округа Дмитрий Волков заявил, что всем пострадавшим в результате атаки БПЛА в Красногорске помогут с временным жильем и ремонтом. Также он навестил пострадавших в медучреждениях.