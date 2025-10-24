Глава Красногорска описал пострадавшего мальчика двумя словами

Пострадавший от падения беспилотника в Красногорске мальчик является настоящим бойцом, заявил в своем Telegram-канале глава городского округа Дмитрий Волков. Он навестил школьника в детском клиническом Центре им. Рошаля.

Навестил маленького Богдана: рядом с ним в палате его бабушка. Настоящий боец — держится стойко, уже думает об уроках, — отметил он.

Ранее сообщалось, что многоэтажный дом в Красногорске получил значительные повреждения после инцидента с беспилотником. На снятых корреспондентом NEWS.ru кадрах можно увидеть повреждения конструкции здания, находящегося на бульваре Космонавтов, в частности выбитые окна. Также запечатлены осколки стекла и обломки фасада, разбросанные по придомовой территории.

Утром 24 октября пресс-служба российского Минобороны информировала, что силы противовоздушной обороны за ночь перехватили и ликвидировали 111 украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем. По данным ведомства, по 34 и 25 БПЛА уничтожили над территориями Ростовской и Брянской областей соответственно, по 11 и 10 — над Калужской и Новгородской областями.