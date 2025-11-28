День матери
28 ноября 2025 в 16:50

Школьники закидали мальчика камнями и бросили его в лужу

В Калининграде школьники кинули в 10-летнего мальчика несколько кирпичей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
На улице Мариенко в Калининграде группа школьников напала на десятилетнего мальчика, закидав его камнями, пишет Telegram-канал Amber Mash. По данным источника, затем ребенка кинули в лужу. Обстоятельства случившегося выясняются.

Согласно сообщению, нападение совершили двое несовершеннолетних, возрастом 11 и 12 лет. Без видимой причины они бросили в ребенка несколько кирпичей, а затем столкнули его в лужу.

Очевидцы (прохожие) помогли пострадавшему мальчику подняться. Городская прокуратура уже проявила интерес к инциденту и начала проверку. По предварительным данным, родители виновных в нападении несовершеннолетних могут столкнуться со штрафами, размер которых может достигать 50 тыс. рублей.

Ранее в столичном ГУ СК России сообщили, что в Москве заключили под стражу подростка по обвинению в нападении на охранника торгового центра и полицейских. Инцидент произошел в одном из ТЦ на юге города после того, как охранник сделал несовершеннолетнему замечание.

Калининград
нападения
школьники
мальчики
