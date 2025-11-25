Суд в Москве арестовал подростка за нападение с ножом на охранника ТЦ

В Москве заключен под стражу несовершеннолетний, обвиняемый в нападении на охранника торгового центра и сотрудников полиции, сообщили в столичном главке Следственного комитета РФ. Инцидент произошел в одном из торговых комплексов на юге города после того, как охранник сделал подростку замечание.

По ходатайству следователей столичного СК обвиняемому в покушении на убийство и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сказано в сообщении.

По данным следствия, при нападении молодой человек использовал холодное оружие. После этого он атаковал двух прибывших на вызов полицейских.

Подросток полностью отрицает свою вину и отказался от дачи каких-либо показаний. Уголовное дело продолжает расследоваться по статьям о покушении на убийство и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Ранее следственные органы возбудили уголовное дело о теракте в отношении подростка, который поджег объекты транспортной инфраструктуры. 14-летний обвиняемый действовал по указанию неизвестного лица, которое вышло на него через мессенджер. Инцидент произошел вечером 21 ноября на Рижском направлении Московской железной дороги.