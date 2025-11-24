СК возбудил дело о теракте после поджога инфраструктуры МЖД подростком

Следственные органы возбудили уголовное дело о теракте в отношении несовершеннолетнего, поджегшего объекты транспортной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе СК России. 14-летний обвиняемый действовал по указанию неизвестного лица, которое вышло на него через мессенджер.

Инцидент произошел вечером 21 ноября на Рижском направлении Московской железной дороги. Подросток совершил поджог нескольких релейных шкафов, используя для этого бензин и зажигалку.

Следователи СК России совместно с сотрудниками управления ФСБ России по городу Москве и Московской области, а также управления на транспорте Министерства внутренних дел России по Центральному федеральному округу задержали несовершеннолетнего. Судом по ходатайству следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сказано в сообщении.

Как сообщили в управлении на транспорте МВД по ЦФО, задержанный полностью признал свою вину и дал подробные показания. Он пояснил, что неизвестный куратор через мессенджер предложил ему совершить поджог на объекте транспортной инфраструктуры.

Ранее силовики предотвратили подготовку террористического акта в Подмосковье. Совместная операция сотрудников Центра по противодействию экстремизму и органов ФСБ завершилась задержанием 27-летнего жителя Волоколамска. Молодого человека подозревают в приготовлении к совершению теракта по указанию иностранных кураторов.