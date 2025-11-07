Силовики предотвратили теракт с участием украинского агента в Подмосковье Волк: пособника украинских спецслужб задержали при подготовке теракта в Люберцах

Правоохранительные органы предотвратили подготовку террористического акта в Подмосковье, сообщила представитель МВД России Ирина Волк. Совместная операция сотрудников Центра по противодействию экстремизму и органов ФСБ завершилась задержанием 27-летнего жителя Волоколамска.

Молодого человека подозревают в приготовлении к совершению теракта по указанию иностранных кураторов. По предварительным данным, он самостоятельно вышел на связь через мессенджер с неизвестным и выразил готовность содействовать украинским спецслужбам.

По указанию куратора он приехал в гаражный кооператив в городе Люберцы Московской области, где забрал из тайника пакет со взрывным устройством. Его молодой человек должен был доставить в Измайловский парк в Москве и так же, через тайник, передать. В процессе выполнения задуманного он был задержан полицейскими, — отметила Волк.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке к теракту. Суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил фигуранта под стражу. Сейчас правоохранители устанавливают его возможных соучастников.

Ранее жителя Ставропольского края Александра Жигуна приговорили к 20 годам колонии строгого режима за подготовку теракта в здании местной таможни. С 13 февраля по 28 марта 2024 года он изучал места для преступления. Первые четыре года Жигун проведет в тюрьме.