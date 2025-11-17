Подростки толпой жестоко избили девочку-инвалида и сняли все на видео

Подростки толпой избили девочку-инвалида в Макеевке в Донецкой Народной Республике и сняли все на видео. На опубликованных в Telegram-канале «Mash на Донбассе» кадрах можно увидеть, как сначала один из них бил школьницу кулаком по лицу, через некоторое время к нему присоединились другие. В конце девочка опустилась на корточки и зарыдала.

В материале сказано, что инцидент произошел в Ханженково. У девочки диагностированы серьезные травмы на теле и лице. По предварительной информации, незадолго до нападения она перенесла трепанацию черепа, потому что страдала от судорог и приступов эпилепсии.

Ранее в Еврейской автономной области две девочки-подростка избили 27-летнюю женщину, оказавшуюся сиротой. Уточняется, что женщина сама пришла к компании знакомых подростков. Обе школьницы уже состоят на учете. Также было установлено, что драка происходила на глазах у младшеклассника. Пострадавшую женщину отправили на медицинское освидетельствование. В настоящее время решается вопрос о привлечении к ответственности старшего подростка и родителей младшей девочки.