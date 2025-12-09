ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 15:41

«Будь здоров!»: между Путиным и сыном Героя России состоялся милый диалог

Сын Героя России Антон пожелал Путину здоровья

Церемония вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России Церемония вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России Фото: kremlin.ru/Алексей Никольский, РИА «Новости»
Сын Героя России Никиты Афанасьева Антон пожелал президенту РФ Владимиру Путину здоровья после церемонии награждения в Кремле. Глава государства поблагодарил мальчика.

Будь здоров! — на «ты» обратился ребенок к российскому лидеру.

Путин улыбнулся и ответил «Спасибо большое». После этого собравшиеся встали поближе друг к другу для общего снимка.

На церемонии Путин посмертно присвоил звание Героя России сержанту Никите Афанасьеву. Медаль передали вдове военного Марине Бородиной и его матери Татьяне Афанасьевой.

Также Путин восхитился бойцами СВО, отметив, что они воюют там, где головы не поднять из-за дронов. Президент назвал военнослужащих настоящими героями после церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» в Георгиевском зале Кремля во вторник, 9 декабря.

Владимир Путин
Кремль
дети
мальчики
