«Будь здоров!»: между Путиным и сыном Героя России состоялся милый диалог Сын Героя России Антон пожелал Путину здоровья

Сын Героя России Никиты Афанасьева Антон пожелал президенту РФ Владимиру Путину здоровья после церемонии награждения в Кремле. Глава государства поблагодарил мальчика.

Будь здоров! — на «ты» обратился ребенок к российскому лидеру.

Путин улыбнулся и ответил «Спасибо большое». После этого собравшиеся встали поближе друг к другу для общего снимка.

На церемонии Путин посмертно присвоил звание Героя России сержанту Никите Афанасьеву. Медаль передали вдове военного Марине Бородиной и его матери Татьяне Афанасьевой.

Также Путин восхитился бойцами СВО, отметив, что они воюют там, где головы не поднять из-за дронов. Президент назвал военнослужащих настоящими героями после церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» в Георгиевском зале Кремля во вторник, 9 декабря.