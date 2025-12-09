ТИЭФ'25
Путин восхитился героизмом бойцов СВО

Путин: бойцы СВО являются настоящими героями и воюют там, где головы не поднять

Владимир Путин выступает на торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества Владимир Путин выступает на торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества Фото: Владимир Гердо/РИА Новости
Бойцы спецоперации на Украине являются настоящими героями, заявил президент РФ Владимир Путин после церемонии вручения военнослужащим медалей «Золотая Звезда», которую транслировал Кремль. Глава государства подчеркнул, что они воюют там, где головы не поднять из-за дронов. Президент обратил внимание на то, как бойцы находятся сейчас на передовой в новой системе отчета применения БПЛА и других современных средств поражения.

Ну просто головы не поднять, а ребята воюют. Вот они и есть настоящие герои, — похвалил военных Путин.

Церемония награждения медалями состоялась в Кремле во вторник, 9 декабря. Президент России в Георгиевском зале встретился с гостями, среди которых было более 200 военных и гражданских лиц, проявивших мужество и героизм во время СВО.

Ранее Путин подписал указ о призыве граждан в запасе на военные сборы в 2026 году. Согласно документу, сборы пройдут в ВС РФ, войсках Нацгвардии, спасательных воинских формированиях МЧС, органах государственной охраны и ФСБ. Соответствующие работы по их организации возложили на кабмин и региональные власти.

