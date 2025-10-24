Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 09:44

Обстановка на месте падения БПЛА в Красногорске попала на видео

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Многоэтажный дом в Красногорске получил значительные повреждения после инцидента с беспилотником. На снятых корреспондентом NEWS.ru кадрах можно увидеть повреждения конструкции здания, находящегося на бульваре Космонавтов, в частности выбитые окна. Также запечатлены осколки стекла и обломки фасада, разбросанные по придомовой территории.

Инцидент произошел вечером 23 октября — в подмосковном Красногорске произошел мощный взрыв на 14-м этаже многоквартирного дома. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, украинский беспилотник залетел прямо в квартиру. Среди пяти пострадавших есть ребенок.

Утром 24 октября появилась информация о самостоятельной эвакуации 70 человек. По словам источника, инцидент не привел к пожару.

Ранее глава городского округа Дмитрий Волков сообщил, что атакованное украинским дроном здание в Красногорске было обследовано экспертами, в настоящее время на месте инцидента развернут оперативный штаб. По его словам, на место ЧП прибыли оперативные службы, МЧС и правоохранительные органы.

