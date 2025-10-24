Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
24 октября 2025 в 08:52

Власти Красногорска приняли экстренные меры после атаки дрона

Оперативный штаб заработал после атаки дрона в Красногорске

Московская область. Красногорск. Квартира, поврежденная в результате атаки БПЛА на жилой дом Московская область. Красногорск. Квартира, поврежденная в результате атаки БПЛА на жилой дом Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Атакованное украинским дроном здание на бульваре Космонавтов в Красногорске было обследовано экспертами, в настоящее время на месте инцидента развернут оперативный штаб, заявил в своем Telegram-канале глава городского округа Дмитрий Волков. По его словам, там работают оперативные службы, МЧС и правоохранительные органы.

Всем им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Погибших нет. Развернут оперативный штаб, — отметил он.

После ЧП губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дом был атакован украинским БПЛА. По его словам, дрон залетел прямо в квартиру. Среди пяти пострадавших есть ребенок. Троих взрослых увезли в Красногорскую городскую больницу № 1 с черепно-мозговыми травмами, переломами и осколочными ранениями, а несовершеннолетнего поместили в Центр им. Рошаля с вывихом колена и легкими травмами голени.

Утром 24 октября пресс-служба Минобороны информировала, что силы ПВО за ночь перехватили и ликвидировали 111 украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем. По данным ведомства, по 34 и 25 БПЛА уничтожили над территориями Ростовской и Брянской областей соответственно, по 11 и 10 — над Калужской и Новгородской областями.

