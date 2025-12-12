Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
12 декабря 2025 в 15:33

Падение боеприпаса привело к срочной эвакуации жителей Белгорода

В Белгороде после падения боеприпаса эвакуируют проживающих в радиусе 300 метров

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Боеприпас упал в Белгороде, людей, проживающих в радиусе 300 метров от места ЧП, эвакуируют, сказано в Telegram-канале оперштаба региона. Никто не пострадал. Инцидент произошел на территории социального объекта.

Произошло падение боеприпаса — взрывотехники Министерства обороны принимают решение о его утилизации. Все находившиеся в здании люди перемещены в безопасное место. Сейчас службы оперативно вывозят жителей, проживающих в радиусе 300 метров, — сказано в сообщении.

До этого стало известно, что при наихудшем сценарии тяжелая авария на ЗАЭС может обернуться разносом радиоактивных веществ на сотни километров. По данным Минобороны России, дно шахты может быть проплавлено, далее следует грунт, на котором находится энергетический блок.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины ударили 90 беспилотными летательными аппаратами по регионам России в ночь на пятницу, 12 декабря. По данным ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны сбиты и перехвачены 63 БПЛА над Брянской областью, восемь — над Ярославской, четыре — над Московской, по три — над Смоленской и Тверской областями.

