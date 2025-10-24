Жилой дом, поврежденный в результате атаки БПЛА со стороны ВСУ в Красногорске. Дрон залетел в квартиру на 14-м этаже

Атака дрона в Красногорске привела к экстренной эвакуации 70 человек После атаки БПЛА на дом в Красногорске эвакуировались 70 человек

После атаки БПЛА по жилому дому в ЖК «Изумрудные холмы» в подмосковном Красногорске 70 человек самостоятельно эвакуировались, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. Инцидент произошел вечером 23 октября.

Самостоятельно эвакуировались 70 человек до прибытия пожарных подразделений, — отметил он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что дом в Красногорске был атакован украинским БПЛА. Дрон залетел прямо в квартиру на 14-м этаже. По его информации, пострадали пять человек, в том числе ребенок. Троих взрослых увезли в Красногорскую городскую больницу №1 с черепно-мозговыми травмами, переломами и осколочными ранениями, а ребенка — в Центр им. Рошаля с вывихом колена и легкими травмами голени.

До этого стало известно, что в торговом центре «Крылатский» на западе Москвы был обнаружен подозрительный предмет, находка потребовала эвакуации посетителей. По информации оперативных служб, в целях обеспечения безопасности из здания было выведено около 100 человек.