22 октября 2025 в 13:06

Около 100 человек эвакуировали из московского ТЦ

Около 100 человек эвакуированы из ТЦ «Крылатский» из-за подозрительного предмета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В торговом центре «Крылатский» на западе Москвы был обнаружен подозрительный предмет, что потребовало эвакуации посетителей, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. В целях обеспечения безопасности из здания было выведено около 100 человек.

По адресу: Осенний бульвар, 12, в ТЦ «Крылатский», обнаружен подозрительный предмет. В целях безопасности эвакуировано примерно 100 человек, — сказали в оперслужбах.

По предварительной информации, найденный предмет имеет внешнее сходство с гранатой. В настоящее время на месте специалисты проводят все необходимые проверки для установления характера и степени угрозы. Территория вокруг находки была немедленно оцеплена.

Ранее сообщалось, что полиция Молдавии обнаружила взрывное устройство в багаже одного из пассажиров в аэропорту Кишинева. В связи с этим в воздушной гавани объявили эвакуацию, пассажиров и сотрудников аэропорта вывели из здания.

Прежде в парижском соборе Нотр-Дам было обнаружено анонимное письмо с угрозой теракта. Неизвестные предупредили о возможном нападении в выходные дни 11, 12 октября. В тексте письма утверждалось, что в здании собора заранее были спрятаны ножи, а «иностранные граждане» планируют устроить «бойню».

