11 октября 2025 в 19:28

Неизвестные пообещали устроить бойню внутри мировой достопримечательности

Le Figaro: в Нотр-Даме нашли письмо с угрозой теракта

Собор Парижской Богоматери Собор Парижской Богоматери Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Париже в соборе Нотр-Дам было обнаружено анонимное письмо с угрозой теракта, сообщает издание Le Figaro со ссылкой на источники в полиции. Неизвестные предупредили о возможном нападении в выходные дни 11–12 октября. В тексте письма утверждалось, что в здании собора заранее спрятаны ножи, а «иностранные граждане» планируют устроить «бойню».

Авторы послания призвали администрацию не открывать собор для посещения в указанные даты. После получения угрозы служба безопасности Нотр-Дама совместно с полицией Парижа провела тщательный обыск всего помещения. В результате проверки никакого оружия обнаружено не было. Несмотря на это, меры безопасности при входе в собор были усилены, включая обязательный досмотр посетителей.

Администрация одной из главных достопримечательностей Парижа пока не решила, будет ли подавать официальное заявление в полицию о произошедшем инциденте.

Ранее на Украине поступило сообщение о минировании трех поездов. Отмечается, что речь шла о маршрутах из Киева в Варшаву, из Днепра в Киев и из Тернополя в Киев. В результате силовики не нашли взрывчатку.

соборы
теракты
Париж
Нотр-Дам
